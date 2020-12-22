الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق في النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لبعثة الفريق في النيجر. ويستعد الأهلي لملاقاة سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. وقال عبدالحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي "نتيجة المسحة التي أجرتها البعثة كاملة سلبية قبل أقل من ٢٤ من مواجهة سونيديب". وكانت بعثة الأهلي قد قامت بإجراء مسحة طبية للكشف عن كورونا في فندق إقامة الفريق بالنيجر أمس الإثنين تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". الجدير بالذكر، أن الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة تخلفوا عن السفر مع بعثة الفريق بسبب إصابتهم بكورونا، كذلك محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة الذي كان مكلفاً برئاسة البعثة.

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