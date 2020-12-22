رفيق صايفي: محرز غير سعيد مع مانشستر سيتي وتحدثت معه

عاد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا ليثير جدلًا جديدًا، بسبب طريقة تعامله مع النجم الجزائري رياض محرز، حيث كان قد تركه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم التألق الذي يظهره اللاعب مع الفريق كلما تتاح له فرصة المشاركة.

ويعيش اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وضعية صعبة داخل مانشستر سيتي، بسبب الأسلوب الذي يتبعه جوارديولا مع النجم الجزائري من الناحية الفنية، حيث يضعه المدرب الإسباني في التشكيلة الأساسية في بعض المباريات، ثم يجمده على دكة البدلاء في مواجهات أخرى.

وأدلى النجم الجزائري السابق، رفيق صايفي برأيه في وضعية محرز، حيث أكد أن اللاعب غير سعيد في مانشستر سيتي، بسبب المعاملة التي يلقاها من جوارديولا، مؤكدًا أن اللاعب أضحى ينتظر بفارغ الصبر معسكرات المنتخب، من أجل تجاوز الخيبة التي يسببها له المدرب الإسباني.

وقال صايفي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: “سبق لي وأن تحدثت مع محرز، إنه غير سعيد بسبب وضعيته في مانشستر سيتي، وطريقة معاملة جوارديولا له حتى في المباريات التي تألق فيها، إلا أن لا شيء تغير”.

وأضاف: “جوارديولا يعامل محرز بطريقة شخصية ليست لها أي علاقة بالجانب الفني، حتى أن اللاعب أصبح ينتظر بفارغ الصبر معسكرات المنتخب لأن لعبه مع الجزائر يجعله سعيدًا جدًا، وهذا لأن المدرب جمال بلماضي يتعامل معه بشكل رائع ويضع فيه ثقته الكاملة، عكس ما يحدث له في مانشستر سيتي”.

وتابع: “رياض حاليًا أفضل من كلّ لاعبي الهجوم في فريقه، لكن لا تُعطى له الثقة مثل تلك التي يحصل عليها باقي اللاعبين، حتى طريقة التعامل معه مختلفة؛ مثلاً رأينا في مرة سابقة غضب سيرخيو أجويرو من استبداله، لكننا رأيناه أساسيًا في المباريات التالية، عكس محرز الذي دفع الثمن غاليًا؛ بعد أن أظهر انزعاجًا من استبداله في إحدى المواجهات”.

ونصح صايفي رياض محرز بمغادرة مانشستر سيتي لأن مستواه يسمح له باللعب مع أي نادٍ في العالم، قائلًا: “في حديثي مع محرز نصحته بالمغادرة، لأنه يملك الإمكانية للعب مع أي فريق يريد، سواء في إنجلترا أو في دوريات أخرى كالإسباني والإيطالي”.

جدير بالذكر أن رياض محرز انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي نظير 61 مليون جنيه إسترليني، وأسهم مع السيتيزنز في تحقيق خمسة ألقاب محلية، علمًا أنه سجل 29 هدفًا وصنع مثلها خلال 110 مباراة شارك بها في مختلف البطولات.

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