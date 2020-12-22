سوق الانتقالات | يوفنتوس يتحرك لضم موهبة شالكه بشكل دائم

تزعم تقارير متعددة في إيطاليا أن يوفنتوس سيحول إعارة ويستون ماكيني إلى تعاقد دائم مقابل 18.5 مليون يورو، سيدفعها البيانكونيري لنادي شالكه الألماني.

ووقع السيدة العجوز مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في صفقة إعارة بقيمة 4.5 يورو من نادي شالكه الصيف الماضي وجاء في بيان يوفنتوس الرسمي حينها: “التزام يوفنتوس بالحصول بالتأكيد على حقوق تسجيل اللاعب، بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة بحلول نهاية موسم 2020/2021”.

وأضاف: “كما يحق لنادي يوفنتوس في الحصول بشكل نهائي على حقوق تسجيل اللاعب في حالة عدم تحقيق هذه الأهداف”.

وتابع: “في كلتا الحالتين، المبلغ المتفق عليه للتعاقد النهائي هو 18،5 مليون يورو، تدفع في ثلاث سنوات، والتي يمكن زيادتها بحد أقصى 7 ملايين يورو عند تحقيق المزيد من أهداف الأداء الرياضي خلال مدة عقد العمل مع اللاعب”.

ووفقًا لتقارير من كالشيو ميركاتو و توتوسبورت، فإن نادي يوفنتوس قد قرر الآن جعل إعارة اللاعب دائمة بغض النظر عن تحقيق الأهداف الرياضية هذا الموسم، وستدفع إدارة السيدة العجوز 18.5 مليون يورو لتأمين خدمات الشاب البالغ من العمر 22 عامًا بشكل دائم.

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