أخبار ميلان | بيولي: سنحاول انهاء السنة بأناقة، وهذا موقف تونالي وريبيتش من مواجهة لاتسيو

يطمح مدرب ميلان ستيفانو بيولي إلى انهاء عام 2020 بأناقة مؤكدًا انهم في حاجة إلى “دفعة أخيرة” لإتمام ذلك على حد قوله، كما كشف موقف ساندرو تونالي وأنتي ريبيتش من اللحاق بمباراة لاتسيو يوم غد.

ويحتل الروسونيري المركز الأول في الدوري الإيطالي بعد 13 مباراة، ويبتعد عن الانتر صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة قبل المباراة الكبيرة ضد لاتسيو يوم الأربعاء.

وأعرب بيولي عن أسفه الشديد لغياب الجماهير وقال إنه لأمر محزن أن المشجعين لم يتمكنوا من متابعة المباريات وقال مدرب ميلان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “لسوء الحظ، المشجعون غير موجودين بالملعب، لكن يمكننا أن نشعر بوجودهم. نشعر بالعاطفة في المدينة”.

وتابع: “الفخر يأتي من العمل حول عالم ميلان. لقد تلقينا المزيد من الإشادة، ولكن هناك نادٍ يقف وراء ذلك، وطاقم عمل يضعنا في وضع يمكننا من العمل بأفضل ما لدينا. أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي”.

و عوض ميلان التعادل (2-2) أمام جنوى وقبلها أمام بارما بفوز ثمين (2-1) على ساسولو نهاية الأسبوع الماضي وشعر بيولي أن الروسونيري سيطر على المباراة على ملعب مابي.

وقال ستيفانو بيولي محللاً المباراة الماضية: “لقد قمنا بعمل جيد للسيطرة على الفور على المباراة ضد ساسولو من الناحية التكتيكية. لكننا قمنا بتحليل التعادلين بشكل جيد وربما فقدنا شيئًا دفاعيًا”.

ولم يهزم رجال بيولي في الدوري الايطالي هذا الموسم حتى الآن، ولازالوا الفريق الوحيد في أوروبا دون هزيمة في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن بيولي شدد على أهمية النهاية الجيدة قبل العطلة الشتوية.

وقال: “هذه المباراة قيّمة للغاية، وأنا أخبر الفريق بأننا فعلنا الكثير، والآن يجب أن نقوم بالدفعة الأخيرة لإنهاء الجزء الأول من الموسم بشكل جيد. نحن بخير، باستثناء الغائبين، لكن المجموعة موجودة”.

وكان ميلان يأمل في عودة أنتي ريبيتش وساندرو تونالي إلى اللعب ضد لاتسيو، وكشف بيولي بخصوصهما أنه يجب عليه الانتظار حتى الغد قبل أن يعرف وجه اليقين حيث قال “في الصباح، سنكون قادرين على معرفة من سيكون أفضل، اليوم قمنا ببعض الأعمال الخفيفة.”

وختم: “عندما نلعب في المساء، أنقل التشكيلة في الصباح. اليوم، كانوا جيدًا جدًا، لكن ما زلت لا أملك أي يقين بخصوص مشاركتهما “.

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