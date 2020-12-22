بعد خمس سنوات من مغادرة ريال مدريد.. إيكر كاسياس يعود من جديد

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء، 22 ديسمبر، عودة أسطورة حراسة المرمى الاسباني “إيكر كاسياس” إلى النادي لينضم إلى مؤسسة ريال مدريد كمساعد للمدير العام.

وجاء في بيان صادر من ريال مدريد: ” إيكر كاسياس هو أسطورة في ريال مدريد يمثل قيم نادينا وهو أفضل حارس مرمى في تاريخنا. يفخر ريال مدريد باستقبال أحد قادة الفريق العظماء”.

وفاز كاسياس ما مجموعه 19 لقبًا خلال مسيرته التي استمرت 25 عامًا مع ريال مدريد: ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية وخمسة ألقاب في الدوري الاسباني وكأسين لكأس الملك وأربعة ألقاب في السوبر الإسباني.

بعد ذلك، في بورتو، كان حارس المرمى الأسطوري جزءًا من الفريق الذي فاز بلقبين في الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى كأس الدوري البرتغالي مرة واحدة وكأس السوبر البرتغالي.

ومع المنتخب الإسباني، خاض كاسياس 167 مباراة ورفع كأس العالم مرة واحدة في جنوب افريقيا 2010 وكأس أوروبا مرتين، يورو 2008 و يورو 2012 ولقب كأس العالم تحت 20 سنة.

وشهدت مسيرته الرياضية وحياته بعيدًا عن كرة القدم حصول اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا على جوائز مرموقة، مثل جائزة أمير أستورياس الرياضية، ووسام الصليب الأكبر من وسام الاستحقاق الرياضي الملكي، والميدالية الذهبية للوسام الملكي للرياضة والجدارة والميدالية الذهبية لمجتمع مدريد.

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