فيرجيل فان دايك يمنح أنصار ليفربول بارقة أمل بمقطع فيديو قصير

قدم نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك بارقة أمل لمشجعي الريدز، بعدما خرج في مقطع فيديو قصير يعرض فيه تقدمه في العودة من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة.

وكان فان دايك قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي.

وخضع المدافع الهولندي لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة، وظهر أمس في مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يقوم ببعض التمرينات.

وظهر فان دايك في المقطع، وهو يداعب الكرة بكلتا قدميه، ويقوم بركلها بالإضافة إلى تمرينات في صالة الألعاب الرياضية، معلقًا على التغريدة: “خطوة بخطوة”.

وعلى الرغم من أن عودة فان دايك، محددة من قبل والتي ستكون في إبريل 2021، ولكن يأمل أنصار ليفربول أن يعود النجم الهولندي إلى الملعب في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وتسبب غياب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، في مشاكل كثيرة بخط دفاع ليفربول، لكن استطاع الفريق أن يتعافى مرة أخرى بفضل جهود مدربه الألماني يورجن كلوب، وأصبح الريدز في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني، ليستر سيتي.

ولعب قلب الدفاع الهولندي دورًا رئيسيًا في تحقيق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا الموسم الماضي 2019/20، ويمكن القول إنه أفضل قلب دفاع في أوروبا منذ انتقاله إلى الريدز قادمًا من ساوثهامبتون في يناير 2018.

يذكر أن فيرجيل فان دايك انضم إلى صفوف ليفربول في يناير 2018، قادمًا من ساوثامبتون نظير 76 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة شراء في تاريخ الريدز، وأغلى مدافع في تاريخ اللعبة، وذلك استمر حتى انتقال الإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 78 مليون باوند في أغسطس 2019.

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