سوق الانتقالات | بالصور.. عملاق أوروبي يُهدد صفقة النصر!

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر سيواجه صعوبة كبيرة في التعاقد مع قائد اتالانتا، أليخاندرو جوميز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل وجود أكثر من فريق أوروبي عازم بقوة على استقطاب اللاعب الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة “tntsports” الأرجنتينية، فإن باريس سان جيرمان دخل هو الآخر على خط المفاوضات مع جوميز، لينضم إلى أندية كثيرة تريد ضم اللاعب، أبرزها ميلان، إنتر، روما، والنصر السعودي.

وأشار المصدر إلى أن “جوميز في صراع مع مدربه، ولن يستمر في اتالانتا على الأرجح. بدأت بعض الأندية في الاتصال به. ميلان وإنتر وروما هي أقوى الخيارات داخل إيطاليا وكذلك النصر السعودي. سيسعى أتالانتا لبيع الأرجنتيني خارج إيطاليا، ولهذا السبب ظهر الآن مرشح جاد وهو باريس سان جيرمان.

ويتبقى عام ونصف في عقد جوميز، ورغم أنه في سن 33 عامًا، يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه سيترك أتالانتا ليجرب حظه في نادٍ آخر بعد توتر علاقته مع مدربه الحالي جيامبيرو جاسبريني.

وكان النصر قد حاول ضم جوميز خلال الميركاتو الصيفي 2020، لكن الصفقة تعثرت بسبب رفض عائلة اللاعب مغادرة إيطاليا والانتقال إلى السعودية.

وجاءت أزمة جوميز مع مدرب أتالانتا جاسبريني الذي طلب منه تغيير مركز اللعب في لقاء ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يستجب ليتم استبداله بين الشوطين.

وتقدم النصر الصيف الماضي بعرض لإقناع أتالانتا بالتفريط في خدمات قائده، الذي حقق نتائج رائعة في الموسم المنصرم، ووصل مع الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتُوج بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي “سيريا آيه”.

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