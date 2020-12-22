كشف مهاجم روما وريال مدريد السابق “أنطونيو كاسانو” أن الانتر كان لديه اتفاق مسبق للتعاقد مع “رفائيل لياو” قبل توقيعه مع ميلان وأوضح أن “بييرو أوسيليو” طلب منه مراقبة الشاب البرتغالي عن كثب.
وسجل المهاجم البرتغالي “لياو” أسرع هدف في تاريخ الدوري الايطالي وميلان والدوريات الخمس الكبرى ضد ساسولو الأحد الماضي وذلك بعد مرور 7.2 ثانية من انطلاقة المباراة.
وقال كاسانو في تويتش حيث يناقش كل يوم اثنين قضايا الدوري الايطالي مع كريستيان فييري وغيره من اللاعبين الإيطاليين السابقين مثل نيكولا فينتولا ودانييلي: “أنا معجب به حقًا، أخبرني بييرو أوسيليو أن أراقبه عن كثب قبل انضمامه إلى ميلان. قال لي: اذهب وشاهده، أعرف أن الانتر وقع معه بالفعل”.
واختتم كاسانو حديثه عن لياو بالقول: “هناك شيء واحد فقط لا أفهمه عن لياو. ما هو دوره؟ هل هو جناح؟ هل هو مهاجم؟ أي منهما هو دوره؟”.
..
كانت هذه تفاصيل خبر الانتر كان أقرب من ميلان لضم صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.