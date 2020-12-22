الانتر كان أقرب من ميلان لضم صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري الايطالي

كشف مهاجم روما وريال مدريد السابق “أنطونيو كاسانو” أن الانتر كان لديه اتفاق مسبق للتعاقد مع “رفائيل لياو” قبل توقيعه مع ميلان وأوضح أن “بييرو أوسيليو” طلب منه مراقبة الشاب البرتغالي عن كثب.

وسجل المهاجم البرتغالي “لياو” أسرع هدف في تاريخ الدوري الايطالي وميلان والدوريات الخمس الكبرى ضد ساسولو الأحد الماضي وذلك بعد مرور 7.2 ثانية من انطلاقة المباراة.

وقال كاسانو في تويتش حيث يناقش كل يوم اثنين قضايا الدوري الايطالي مع كريستيان فييري وغيره من اللاعبين الإيطاليين السابقين مثل نيكولا فينتولا ودانييلي: “أنا معجب به حقًا، أخبرني بييرو أوسيليو أن أراقبه عن كثب قبل انضمامه إلى ميلان. قال لي: اذهب وشاهده، أعرف أن الانتر وقع معه بالفعل”.

واختتم كاسانو حديثه عن لياو بالقول: “هناك شيء واحد فقط لا أفهمه عن لياو. ما هو دوره؟ هل هو جناح؟ هل هو مهاجم؟ أي منهما هو دوره؟”.

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