زيدان يحدد ما يلزم ريال مدريد للحفاظ على لقب الدوري الاسباني

اختير الفرنسي زين الدين زيدان الفائز بكأس “ميغيل مونوز”، التي منحتها صحيفة الماركا الإسبانية لأفضل مدرب في الدوري الاسباني لعام 2019/20 مناصفة مع جولين لوبيتجي مدرب إشبيلية صاحب المركز الرابع في المسابقة المحلية.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بأول لقب في الدوري الاسباني بعد غيابه عن خزائن الفريق لمدة لثلاث مواسم.

وعاد ريال مدريد من فترة الإغلاق اثناء انتشار فيروس كورونا في يونيو مع عمل يتعين القيام به في السباق على اللقب، وفازوا في 10 من آخر 11 مباراة في الدوري الاسباني ليتفوقوا على برشلونة في صراع اللقب.

وقال زيدان عن نهاية الموسم الماضي المميزة من قبل ريال مدريد” “لم أتحدث مع لاعبي فريقي كثيرًا بعد الإغلاق. لأن ما أراد اللاعبون فعله هو العودة للعب كرة القدم وقد فعلوا ذلك بطريقة مذهلة”.

وتابع: “أعتقد أنهم كانوا جائعين لإنهاء الدوري كأبطال وهذا ما فعلوه. هذه الجائزة لهم بالكامل”.

وبدأ ريال مدريد مشواره هذا الموسم بشكل غير متناسق، لكنه لا يزال يسعى للفوز باللقب مرة أخرى، على الرغم من أن زيدان إيجابي في توقعاته لبقية موسم الدوري الاسباني الذي يتصدره حالياً أتليتكو مدريد.

وأضاف زيدان بخصوص حظوظ فريقه في المحافظة على اللقب: “ما يمكننا تكراره هو الجهد والإيمان بما نقوم به وليس أكثر. الباقي هو نتيجة”.

وختم حديثه بالقول: “إذا بذلنا كل ما في وسعنا على أرض الملعب، عندها يمكننا تحقيق بعض الأشياء لأننا جيدون للغاية”.

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