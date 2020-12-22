انتخابات برشلونة | فونت يُقلد فلورنتينو بيريز ويقطع وعداً مجنوناً

وعد رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” اثناء ترشحه لرئاسة ريال مدريد عام 2000 بتغطية تكاليف جميع التذاكر الموسمية إذا لم يأت بنجم برشلونة وقائده في ذلك الوقت “لويس فيجو” إلى النادي الأبيض في حال فوزه بالانتخابات، وانتهى الأمر بفوز بيريز بالرئاسة وبالبرتغالي في ملعب سانتياجو برنابيو.

والآن، في إنتخابات رئاسة برشلونة، يكرر المرشح الرئاسي فيكتور فونت نفس الحكاية ولكن بشكل أكثر جرأة، اذ وعد بدفع تكاليف جميع أعضاء نادي برشلونة السنوية، في حال تحقيقه للفوز وعدم إفائه بالوعد الذي قطعه وهو تعيين تشافي هيرنانديز كمدير فني للفريق الكتالوني.

ويأتي وعد فونت بعد أن قال مدرب السد القطري أنه من أصول كتالونية وأنه لن يدخل في المساومات الخاصة بانتخابات رئاسة النادي، ما جعل العديد من الآراء وصناع الرأي، سواء كانوا مهتمين أم لا، يتكهنون حول إمكانية تلقي المشروع الرياضي لفيكتور فونت، الذي يعتمد أساسًا على وعد تشافي.

وبقصد واضح لإنكار هذه الشائعات ووقف التكهنات التي تشك في دعم أسطورة البلوجرانا لمشروعه مرة واحدة وإلى الأبد، قرر فونت اتخاذ خطوة إلى الأمام، محاكية بوضوح الاستراتيجية التي استخدمها فلورنتينو بيريز في انتخابات عام 2000.

واستغل المرشح الرئاسي تواجده الليلة في البرنامج الساخر “لا سوتانا” ليطلق وعدًا انتخابيًا قويًا على الهواء: “سيأتي تشافي هيرنانديز إلى برشلونة إذا فزت بالانتخابات. وإذا لم يأت، فأعد بدفع المبلغ سنة واحدة لجميع الأعضاء”.

يذكر أن الموعد المحدد لإجراء إنتخابات رئاسة نادي برشلونة لانتخاب بديل للمستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، هو 24 يناير القادم وسط منافسة بين مجموعة من المرشحين أبرزهم فيكتور فونت و خوان لابورتا.

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