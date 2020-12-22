شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن النادي حدد موعد مباراة الإياب أمام نادي الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
شدد هاني سعيد على أن المباراة ستقام يوم ٥ يناير المقبل على استاد الدفاع الجوي في السادسة والنصف مساء، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بالموعد.
ونجح بيراميدز في تحقيق انتصار على نظيره نادي الاتحاد الليبي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الإسكندرية بهدف دون مقابل سجله المهاجم الغاني جون أنطوي.
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