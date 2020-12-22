شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسقط في فخ التعادل السلبي أمام النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفي الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب بالتعادل السلبي مع نظيره النجم الساحلي في مباراتهم اليوم علي أرض ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية، وبهذه التنيجة أجل الفريقان استخراج تأشيرة التأهل لما بعد مباراة العودة في سوسة في الخامس من يناير المقبل.

وفرط لاعبو المقاولون في تحقيق فوز بملعبهم بإهدارهم العديد من الفرص السهلة وفشلوا في ترجمتها لأهداف تعزز من موقفهم قبل لقاء العودة في تونس التى ستسفر نتيجتها عن المتأهل لدور الـ32 المكرر لمواجهة الفائز مع احد الفرق القادمة من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة بعض الحالات التحكيمية الغامضة لصالح ذئاب الجبل خصوصا محاولة محمد سالم داخل منطقة جزاء النجم والتى طالب فيها لاعبو المقاولون بضربة جزاء لكن دون استجابة من الحكم الذي اشار باستئناف اللعب