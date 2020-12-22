شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يرد علي شائعة التمرد: سأقود اللاعبين للفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثارت شائعة تمرد لاعبي الزمالك ورفضهم خوض مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدور ي حالة من الاستياء والضيق داخل نادي الزمالك وتحديدا بين لاعبي الفريق وعلي رأسهم طارق حامد، الذي نشرت أحد المواقع خبرا غير صحيح عنه بقيادته تمرد للاعبين لعدم خوض مباراة الأهلي بسبب المستحقت المالية للضغط عيل ادارة النادي بقيادة اللجنة الثلاثية المؤقتة

ومن جانبه، علق طارق حامد، لاعب وسط الزمالك على هذه الأخبار قائلا في تصريحات خاص للمصري اليوم: هذا الموقع اعتاد ان ينشر اخبار كاذبه ضدي وضد فريق الزمالك والجميع تأكد من ذلك خصوصا بعد تكرارا نشرهم اخبار غير صحيحه وحذفها مرة ثانية

وقال طارق حامد: «ردي على هذا الموقع ومن نشر هذا الخبر هو كلمة واحد :»حسبي الله ونعم الوكيل«واذا كان طارق حامد سيقود لاعبي الزمالك لشيء سيقودهم للفوز على الأهلي في المباراة المقبلة كما سبق وقدهم للفوز على الأهلي أكثر من مرة»

واكد طارق حامد، أنه سيلاحق مصدر هذه الشائعة قضائياً لاستعادة حقه وحتي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بجماهير نادي الزمالك العظيمة بأخبار كاذبة ومضللة.

وتساءل طارق حامد، لصالح من يقوم هذا الموقع بهذه الحرب ضد الزمالك بسبب وبدون سبب ففي الماضي كنا نظن أنهم على خلاف مع المستشار مرتضي منصور ولكن الأن الجميع تأكد ان هذا الموقع يعمل لصالح المنافس ومنظومته الإعلامية وهو ما تأكدت منه جماهير الزمالك والدليل على ذلك رفضها التام لكل ما ينشر على هذه الموقع..