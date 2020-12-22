شكرا لقرائتكم خبر عن وفاق سطيف الجزائري يشكو منعه من التدريب على ملعب محمد إدريس في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي وفاق سطيف، إنه تعرض لمضايقات من قبل مسؤولي الاتحاد التشادي، بعد منعه من خوض مرانه الأخير، على أرضية ميدان ملعب محمد إدريس اويا، قبل مباراة ذهاب الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية أمام مضيفه رونيسونس.

وقال نادى وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، «الوفاق يمنع من التدرب ويعود إلى الفندق، في خرجة غير متوقعة وغريبة اليوم يمنع فريقنا من التدرب في الملعب الرئيسي محمد إدريس اويا في التوقيت الرسمي للمباراة وهذا بعد أن تم غلق أبواب الملعب بسب أمر من وزارة الرياضة التشادية حسبهم وهذا تحت انضار محافظ اللقاء والفريق يرجع الآن للفندق بعد تدخل الطاقم الاداري واجتماع عاجل الآن بالاتحاد التشادي لكرة القدم، سنوافيكم بكل التفاصيل لاحقا«.

وأضافت الصفحة الرسمية، «بنسبة كبيرة سوف تلغى المباراة والوفاق سيتأهل على البساط، بسبب منع الوفاق من التدرب في الملعب الرئيسي محمد إدريس اويا، من طرف مسؤول الملعب، فإن إمكانية إلغاء المباراة وفوز فريقنا على البساط واردة، وسنوافيكم بكل المستجدات بعد نهاية الاجتماع بين ممثلي الادارة ومحافظ اللقاء وممثلي الكاف والحكام».

وتابعت، «بعد القرار المفاجئ لمسؤولي ملعب محمد إدريس اويا بمنع تشكيلة فريقنا بالتدرب على أرضية الملعب في التوقيت الرسمي للمباراة أي الساعة الثالثة زوالا، وعودة الفريق إلى الفندق، قرر المدرب نبيل الكوكي برمجة الحصة التدريبية الأخيرة بملعب الفندق تحسبا لأي قرار تتخذه الكاف».