شكرا لقرائتكم خبر عن شكوتان من إدارة الزمالك بسبب خبر كاذب عن طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء أحمد بكري قامت بتكليف الشؤون القانونية بالنادي لرفع دعوي قضائية ضد احد المواقع بسبب نشرها خبر كاذب هدفه إثارة الفتنة والبلبلة داخل نادي الزمالك باتهامها طارق حامد لاعب وسط الفريق بتحريضه لاعبي الفريق علي عدم خوض مباراة القمة. واضاف المصدر أن الشؤون القانونية والمنظومة الإعلامية ستقدم شكوي للهيئة الوطنية للإعلام ضد هذا الموقع الذي يتعمد إثارة الفتنة بالزمالك باخبار مغلوطه. وتابع المصدر: "أحد المسؤولين بالموقع المزعوم أجري اتصالات بمسؤولي الابيض اعتذر لهم عن نشر هذا الخبر وأكدوا لإدارة الزمالك انهم قاموا بحذف الخبر بعد التأكد من عدم صحته ووعدوا بمحاسبة المسؤولين عنه إلا أن إدارة الفريق الابيض تمسكت بحقها القانوني خصوصاً وان الخبر احدث اضرار نفسية بطارق حامد وباللاعبين الذين نفوا هذا الأمر تماماً. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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