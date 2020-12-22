شكرا لقرائتكم خبر عن تراورى يخضع لأشعة بعد إصابته فى مباراة الاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع إيريك تراوري، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لأشعة على كاحل القدم خلال الساعات القادمة، لتحديد موقفه من اللحاق بلقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري.

وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة إيريك تراوري، في كاحل القدم تعرض لها خلال لقاء الاتحاد الليبي مساء اليوم الثلاثاء، بستاد الإسكندرية في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وفى نفس الوقت اشتكى محمد فتحي لاعب وسط الفريق، من إصابة عضلية، وسيخضع للفحص الطبي لتحديد إمكانية لحاقه بلقاء سيراميكا.



وفاز بيراميدز على الاتحاد الليبي بهدف دون رد بستاد الإسكندرية في جولة الذهاب، ويقام لقاء الإياب يوم 5 أو 6 يناير المقبل بستاد الدفاع الجوي.