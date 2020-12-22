شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: الأسماء الكبيرة لن تضيف بطولات ولابد من القتال في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على أن المشوار الأفريقي لفريقه ف يالكونفدرالية ما يزال طويلاً وكرة القدم على تعتمد على الأسماء فقط ولابد من الاجتهاد داخل الملعب.

وتابع: «لدي ثقة كبيرة في إمكانيات فريقي وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية».

وأضاف: «المدير الفني أشار إلى أن هدف النادي هو المنافسة على جميع البطولات، ولكن أولا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة، ولا يعتمد على الحديث كثيرا ولكنه يعمل على ذلك ولابد من العمل بجد يومياً من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب، موضحاً أنه لابد من الاجتهاد في جميع المستويات للظهور بصورة جيدة واللاعبون يبذلون مجهوداً كبيراً في اللقاءات».