شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: بيراميدز يحتاج للتحسن رغم الفوز علي بطل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز الدي تحقق على حساب الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية، شيء إيجابي ولكن الفريق يحتاج للتحسن في جميع الجوانب المختلفة في اللقاءات المقبلة،

وأوضح مدرب بيراميدو، أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء يجب العمل على تلافيها والنقطة الإيجابية الأهم هي الفوز بهدف.

وشدد المدير الفني على أن الفريق عليه التحسن ويعمل تصحيح الأمور، موضحا أن محمد فتحي، تم استبعاده بسبب إصابة وتم استبدال تراوري مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابة قوية في الأنكل، وسيعمل على تجهيز اللاعبين للقاءات الدوري المتبقية.