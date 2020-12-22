شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتخطى الاتحاد الليبي بهدف أنطوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، فوزاً مهماً على نظيره الاتحاد الليبى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم "الثلاثاء"، على أرض ملعب استاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعد متابعة لكرته التى سددها وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ليدعها مرة أخرى فى الشباك.

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.