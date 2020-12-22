شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقترب من ضم ألابا فى الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب النمساوي ديفيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، من الانتقال لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، وذلك عقب انتهاء عقد ألابا مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الاتفاق مع أي ناد آخر، بدءا من يناير المقبل.

وأكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن ناديه فعل كل ما في وسعه، من أجل الإبقاء على دافيد ألابا، قبل أن يعلن أن اللاعب بات قريبا من الاتفاق مع ريال مدريد.

ولن يتخلى بايرن ميونخ، عن ألابا قبل نهاية عقده، وبالتالي لن يحق للاعب الانتقال لريال مدريد قبل الصيف المقبل، وفي حالة انتقال ألابا لريال مدريد، سيطلب البرازيلي إيدر ميليتاو الرحيل في الصيف، حيث ستتراجع فرصه في المشاركة مع الميرنجي، خصوصا وأن ميليتاو لا يدخل ضمن حسابات زيدان كثيرا هذا الموسم، ومع قدوم مدافع آخر بحجم ألابا، لن يصبح حتى مدافعا بديلا.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع ميليتاو في صيف 2019، قادما من صفوف بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو، كأغلى مدافع في تاريخ النادي.