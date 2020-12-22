شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب فى يوفنتوس عن شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر، وذلك بعد أيام قليلة من تتويجه بجائزة القدم الذهبية.
وقال الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن كريستيانو حصل على جائزة أفضل لاعب في يوفنتوس عن شهر نوفمبر الماضي، بعد أدائه المميز ومساهمته المؤثرة داخل الملعب.
كان رونالدو عاملا أساسيا في مباريات يوفنتوس طوال الشهر الماضي، حيث خاض الدون البرتغالي 5 مباريات بمختلف المسابقات في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
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