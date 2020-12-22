شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم مواجهة إنبى وغزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى إنبى، مع نظيره غزل المحلة، إيجابيا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على أرض ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

تقدم هشام عادل، لفريق غزل المحلة في الدقيقة 28، وتعادل رامى صبرى لفريق إنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد إنبى للنقطة الرابعة فى المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين فى المركز الثالث عشر.