شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري البورسعيدي: مستوى اللاعبين يشهد تطورًا ملحوظًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد عبدالكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته البالغة لفوز الفريق البورسعيد للفوز على فريق أسوان بثلاثة أهداف دون رد؛ ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام المصري، قائلًا: «سعيد بالفوز والنتيجة والأداء الجيد للاعبين وتنفيذهم للتعليمات والقادم أفضل».

وأضاف «عبدالكريم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل بدوي، في برنامج «الكورة في بورسعيد»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن فوز فريق النادي المصري جاء بعد تعادلين في الجولتين الأولى والثانية وكان الأداء غير جيد؛ لابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم المعروف، مشيرًا إلى أنه بعد مباراة أسوان أصبحنا نقف على 80% من التشكيل الثابت للفريق.

وتابع: «لدينا في فريق النادي المصري جميع اللاعبين أساسيين وليس احتياطي، خاصة في كل مركز لدينا لاعبين في نفس المستوى»، مشيرًا إلى أن مباراة الإسماعيلي والجونة كنا قريبين من الفوز والثلاث نقاط لكل مباراة ولكن التعادل جاء من أخطاء اللاعبين والكابتن على ماهر صحح هذه الأخطاء التي تلاشت في مباراة أسوان فكان الأداء والنتيجة جيدة.

وأشار إلى أن مسابقة الدوري العام ما زالت في بدايتها وهناك مباريات كثيرة جدًا والأخطاء واردة ولا بد من أخطاء للاعبين لإصلاحها والتعلم منها، لافتًا إلى أن هناك بعض الانسجام بين اللاعبين وثبات التشكيل الأهم والأبرز لدى المدير الفني للفريق، قائلًا: «مستوى لاعبي المصري يشهد تطورًا ملحوظًا كل مباراة».