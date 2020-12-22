شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وعلي ماهر لإسعاد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، الشكر للاعبي المصري على الفوز وتقديم مباراة طيبة أمام فريق أسوان، قائلًا: «واثقين جدا في لاعبي المصري وعلي ماهر المدير الفني بأنهم سيتقلدون مركز متقدم بجدول الدوري الممتاز هذا الموسم ويسعدوا الجماهير البورسعيدية كلها بمجهودهم وروحهم العالية».

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل بدوي، في برنامج «الكورة في بورسعيد»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه تم تدعيم فريق النادي المصري في كل المراكز بلاعبين ذو قدرات كبيرة سيكون لهم شأن كبير خلال المرحلة المقبلة مع الفريق البورسعيدي، مشيرًا إلى أن مباراة أسوان أول جني الثمار للنادي المصري.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن النادي يعاني حاليًا من أزمة مالية طاحنة، مقدماً الاعتذار لكل موظفي النادي المصري على تأخير مستحقاتهم المالية المتأخرة على وعد بتسديدها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي المصري لديه مستحقات مالية متأخرة لدى الشركة الراعية؛ إلى جانب مستحقات من بعض الصفقات؛ مما أثر علينا خلال الفترة المالية خاصة في ظل جائحة كورونا.

وتابع: «محافظ بورسعيد وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والدولة لا يتأخرون في دعم النادي المصري ولاعبيه ومجلس إدارته»، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لا يتوانى في دعم الفريق وسيعمل جاهدًا على صرف جميع المستحقات المتأخرة للموظفين ولاعبي المصري واسترداد جميع المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية وبعض الأندية نظير الصفقات التي تمت.