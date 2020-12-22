8 سنوات.. الشباب يفشل في فك العقدة التعاونية

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وكان آخر فوز للشباب خارج أرضه على التعاون في عام 2012 بهدف يتيم سجله الأرجنتيني تيجالي، ومنذ ذلك التاريخ فرض التعاون نفسه على لقاءات الفريق التي تلعب على أرضه وبين جماهيره، حيث استضاف فريق الشباب في 8 مباريات حقق الفوز في خمس مباريات، وكان التعادل حاضرا في ما تبقى.وخلال المباريات الـ8 أظهر التعاون قوة هجومية كبيرة، حيث سجل 19 هدفا بينما سجل الشباب 7 أهداف فقط.
ولم تكن خسارة الشباب هي الأمر السلبي الوحيد في هذه المباراة، حيث إن الفريق الشبابي لم يحقق أي فوز خلال آخر 5 مباريات لعبها في الدوري وفي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) وكأس الملك، حيث تعادل مع الاتحاد مرتين (الدوري والعربية)، وخسر من القادسية مرتين (الدوري والكأس)، وأخيرا من التعاون.
وتعتبر هذه الخسارة هي الأقسى للمدرب الإسباني بيدرو كايشينا خلال 18 مباراة مع الفريق الشبابي.
مواجهات الشباب والتعاون في القصيم:
- آخر فوز للشباب في عام 2012
- بهدف يتيم سجله الأرجنتيني تيجالي
- تقابل الفريقان في 8 مباريات
- حقق التعاون الفوز في 5 مباريات
- حضر التعادل في 3 مباريات
- سجل التعاون 19 هدفا
- سجل الشباب 7 أهداف فقط
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