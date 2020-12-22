شكرا لقرائتكم خبر 8 سنوات.. الشباب يفشل في فك العقدة التعاونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يستطع فريق الشباب خلال 8 سنوات الفوز على مضيفه التعاون ضمن مسابقة الدوري، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمامه برباعية نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وكان آخر فوز للشباب خارج أرضه على التعاون في عام 2012 بهدف يتيم سجله الأرجنتيني تيجالي، ومنذ ذلك التاريخ فرض التعاون نفسه على لقاءات الفريق التي تلعب على أرضه وبين جماهيره، حيث استضاف فريق الشباب في 8 مباريات حقق الفوز في خمس مباريات، وكان التعادل حاضرا في ما تبقى.

وخلال المباريات الـ8 أظهر التعاون قوة هجومية كبيرة، حيث سجل 19 هدفا بينما سجل الشباب 7 أهداف فقط.

ولم تكن خسارة الشباب هي الأمر السلبي الوحيد في هذه المباراة، حيث إن الفريق الشبابي لم يحقق أي فوز خلال آخر 5 مباريات لعبها في الدوري وفي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) وكأس الملك، حيث تعادل مع الاتحاد مرتين (الدوري والعربية)، وخسر من القادسية مرتين (الدوري والكأس)، وأخيرا من التعاون.

وتعتبر هذه الخسارة هي الأقسى للمدرب الإسباني بيدرو كايشينا خلال 18 مباراة مع الفريق الشبابي.

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