شكرا لقرائتكم خبر عن تخوف جهاز الأهلي من سوء أرضية ملعب مباراة سونيديب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من القلق على أعضاء الجهاز الفني للنادي الأهلي من سوء أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي يستضيف مباراته ضد سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب تدهور حالة النجيلة وتواضع حالة أرضية الملعب بشكل عام، وهو ما قد يهدد بتعرض أحد اللاعبين للإصابة.

ويتخوف جهاز الأهلي من تعرض أحد اللاعبين للإصابة بسبب سوء الأرضية، لاسيما أن ظروف الغيابات الكثيرة وإقدامه على خوض مباراة القمة أمام الزمالك يوم 28 ديسمبر الجاري، تضع الجهاز الفني في مأزق كبير، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود كل اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء، في ظل وجود 8 إصابات من الأساسيين ما بين إصابات ملاعب وكورونا.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لملعب مباراة سونيديب وتظهر فيه الأرضية في حالة مزرية للغاية، الأمر الذي يثير الذعر في قلوب الجهاز الفني ومسئولي القلعة الحمراء.

وبدأ مران الأهلي الأخير في النيجر بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

و خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.



سوء أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي



جانب من ارضية ملعب الجنرال سيني كونتشي