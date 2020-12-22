شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخضع لجراحة الكتف ويطالب جماهير الأهلى بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، لعملية جراحية، بعد تعرضه لخلع فى الكتف خلال مباراة فريقه الماضية مع مصر المقاصة بالدورى العام، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصى على انستجرام: الحمدلله تمت العمليه انهارده، بشكر النادي الأهلي و الكابتن محمود الخطيب ع اهتمامه من أول يوم وبشكر جمهور النادي الأهلي ع دعواتكم و دعمكم ان شاء الله ارجع ع خير وأكون عند حسن ظنكم.



ناصر ماهر

وطلب محمود الخطيب، رئيس النادي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسلتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية.

وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المُتخصصين تم الاستقرار على إجراء جراحة بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد المتخصصين فى إصابات الكتف، ويغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه قرابة الشهرين.

فى سياق أخر، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة الموجودة في النيجر، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة استعدادًا لمواجهة سونيديب غدًا، وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية أمس بمقر فندق الإقامة في العاصمة نيامي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ووزارة الصحة في النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بـ«كاف» الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

وجاءت نتيجة المسحة التي أجرتها البعثة كاملة سلبية قبل أقل من 24 من مواجهة سونيديب، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الأهلي الأخير في النيجر بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.