شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: التعادل السلبى أمام المقاولون يُقلقنا فى سوسة ولم أطلب الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب البرتغالى فييرا، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والحالى لفريق النجم الساحلى التونسى، عن سعادته الغامرة بالعودة من جديد إلى مصر وقال فييرا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "فرحان جداً بالعودة لمصر، المباراة اليوم كانت فرصة رائعة، والنجم لعب بشكل جيد، والأزمة كانت فى إنهاء الفرص، المقاولون اعتمد على الدفاع فقط خوفاً من النجم".

أضاف فييرا: المباراة انتهت تعادل سلبي وهذه نتيجة ليست جيدة، هدف واحد للمقاولون فى سوسة يمنحه الأفضلية، والمباراة هناك تحتاج تركيز كبير.

واختتم: لم أطلب تواجد الحضرى كمدرب لحراس المرمى، ولكن كان هناك كلام معه من إدارة النجم الساحلى، وعندما سألونى عن رأي رحبت بالأمر خاصة أنه إضافة قوية ولديه الكثير من الخبرات والمعرفة.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالحبل الأخضر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونجح فريق المقاولون بقيادة عماد النحاس فى الخروج بأقل الخسائر من المباراة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها ذئاب الجبل بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق.

شهدت بداية الشوط الثانى محاولة من قبل المقاولون العرب لدعم خط الهجوم حيث دفع عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب مع بداية الشوط الثانى بلويس إدوارد كأول تبديل لذئاب الجبل فى المباراة وذلك على حساب أحمد شكرى، وجاءت بداية الشوط سريعة هجومياً من قبل النجم الساحلى، إلا أن حسن شاهين حارس عرين الذئاب استطاع التصدى لأخطر فرص الفريق التونسى ليمنع مرماه من استقبال أول الأهداف مع الدقيقة الأولى.

هدد النجم الساحلى مرمى المقاولون من جديد فى الدقيقة 50 بهجمة مرتدة وسريعة، إلا أن أمير عابد نجح فى إبعاد الكرة فى الوقت المناسب خارج الملعب لتتحول إلى ركنية تصدى لها حسن شاهين حارس المرمى بعد ذلك بنجاح.

واصل النجم استحواذه على مجريات اللقاء بنفس سيناريو الشوط الأول، مع الانكماش الدفاعي للاعبى المقاولون خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثانى ولكن دون خطورة حقيقية.

أجرى النجم الساحلى أول تغييراته فى الدقيقة 65 بنزول أيمن الصفاقسى بدلاً من باسين الشيخاوى، كما أجرى عماد النحاس ثانى تبديلاته بخروج محمد سالم ونزول كريم مصطفى فى الدقيقة 74 لتنشيط الجبهة الهجومية.