شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الشامى يعتذر عن تراجع أداء المقاولون..ومتعب يعلق"بحب اللاعب المثقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حسن الشامى ظهير أيسر المقاولون العرب، عن سبب تراجع مستوى ذئاب الجبل خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ انطلاق الموسم الجارى، وقال الشامى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مباراة اليوم كانت صعبة بسبب الظروف التى نواجها، لن يلتمس لنا أحد العذر ولكنا أخذنا هدفنا من اللقاء، نتحدث عن حوالى 7 أو 8 لاعبين غيابات من القوام الأساسي بسبب كورونا.

أضاف: لعبنا شوط صعب ولدينا شوط أصعب فى تونس أتمنى أن نوفق فيه، وانضم إلينا 10 لاعبين جدد فى الموسم الجارى لكن لم نحصل على الفرصة الكافية فى اللعب والانسجام حتى أحمد شكرى شارك فى الشوط الأول وتم استبداله بسبب الإجهاد.

استكمل: لويس إدوارد كان بعيد جداً بسبب كورونا وعودته من بلاده كانت متأخرة وكابتن عماد النحاس كان بيكلمنا بين الشوطين اننا نخطف فرصة واحدة، وأعتقد أن فرص النجم كانت ضعيفة رغم الاستحواذ وأتمنى عودة المصابين ونقدم موسم مثل الموسم الماضى.

أردف: عندما نقدم مستوى جيد فالجميع ينتظر منا الأفضل، لاعبنا الزمالك فى أول مباراة وبعد نهائى القرن وخسرنا فى ظل الغيابات وفى مباراة وادى دجلة عانينا أيضاً من الغيابات أريد فقط أن الناس لا تقسو علينا.

من جانبه أشاد عماد متعب نجم الأهلى السابق، بحديث حسن الشامى معلقاً: بحب اللاعب المثقف الذى يعرف مستواه وأداء فريقه وأحييه على كلامه، لم يكابر ويقول قدمنا أداء أفضل، وهذا ذكاء منه وكلام محترم ولو تواجد هذا الأمر لدى جميع اللاعبين سيساعدهم بشكل كبير فى مباراة العودة.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالحبل الأخضر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونجح فريق المقاولون بقيادة عماد النحاس فى الخروج بأقل الخسائر من المباراة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها ذئاب الجبل بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق.