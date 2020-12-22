شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل بهدف لمثله أمام الطلائع فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين طلائع الجيش ومصر المقاصة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، لينشط بعدها لاعبو الطلائع بغية إدراك هدف التقدم مرة أخرى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي

خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".