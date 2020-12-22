المقاصة يتعادل بهدف لمثله أمام الطلائع فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين طلائع الجيش ومصر المقاصة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .
تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، لينشط بعدها لاعبو الطلائع بغية إدراك هدف التقدم مرة أخرى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .
جاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي
خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".
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