16 مليار دولار تكلفة تأجيل أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو الأولمبية أمس أن التكلفة الإجمالية للبطولة سوف ترتفع إلى 64ر1 تريليون ين ياباني (15.9 مليار دولار) بسبب تأجيل الدورة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد - 19 .

ودفع التأجيل منظمي طوكيو إلى إنفاق 294 مليار ين إضافية، من بينها 96 مليار ين مخصصة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وكان الرقم الأخير أعلى من التقدير السابق البالغ 1.35 تريليون ين الذي تم كشف النقاب عنه قبل أن تقرر اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للدورة في مارس الماضي تأجيل الألعاب لمدة عام واحد بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو المقبل، حتى الثامن من أغسطس المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تجري في الفترة من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

وأشار النقاد إلى أن اليابان ربما ينتهي بها المطاف لإنفاق أكثر من 3 تريليونات ين، وهو ما يفوق كثيرا مبلغ 734 مليار ين المقدر في الأساس، عندما تقدمت العاصمة اليابانية بملفها لاستضافة أولمبياد 2020 في عام 2013، داعية إلى «أولمبياد مدمجة».

ووسط تضخم التكاليف والارتفاع الأخير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يشعر الجمهور الياباني بالشك في إقامة أولمبياد طوكيو.

وفقا لاستطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) الأسبوع الماضي، قال 32% من المشاركين إنه ينبغي إلغاء الأولمبياد، في حين قال 27% إنه يجب إقامته كما هو مقرر، فيما يفضل 31% تأجيلا آخر.