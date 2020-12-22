شكرا لقرائتكم خبر «دواء الغثيان» يوقف محترفين ماليين بالنمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لكرة القدم أمس أن نتائج اختبارات المنشطات التي خضع لها لاعباه الماليان محمد كامارا وسيكو كويتا جاءت إيجابية، عادا أن النتائج ناجمة عن تناولهما دواء ضد الشعور بالغثيان من البقاء بالأماكن المرتفعة.

وحضر كامارا وكويتا الشهر الماضي مع منتخب مالي، الذي خاض مباراة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام مضيفه منتخب ناميبيا في العاصمة الناميبية ويندهوك، على ارتفاع 1700 متر، وبعد عودتهما من فترة التوقف الدولية، كانا من ضمن 10 لاعبين لسالزبورج خضعوا لاختبارات المنشطات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 22 نوفمبر الماضي.

وذكر سالزبورج «كان لدى كامارا وكويتا آثار لمادة تعد مكونا رئيسا في عقار يتم تناوله لمكافحة مرض غثيان المرتفعات. ويذكر كلاهما أنه تناول هذا العقار بواسطة الطاقم الطبي لمنتخب مالي قبل مباراة الفريق في ناميبيا».

من جانبه، قال ستيفان رايتر، مدير عام سالزبورج «نحن فخورون للغاية عندما يتم استدعاء لاعبينا لمنتخباتهم الوطنية. والمشاركة في المباريات الدولية، يتعين عليك أن تتوقع رغم ذلك أن العمل الطبي سيتوافق مع المعايير الدولية، مع وجود أطباء على دراية بالقواعد».