شكرا لقرائتكم خبر ليفربول يتمسك بالمصري محمد صلاح.. ومدربه: سعيدون بمستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ»الضيق» مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لا يخطط نادي ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما أفادت تقارير صحفية بريطانية أمس.

وقد أكد النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة، زميل محمد صلاح السابق في صفوف منتخب الفراعنة، خلال تصريحات إعلامية له أخيرا أن هداف ليفربول يشعر بالاستياء والغضب من النادي الإنجليزي.

وزعم أبوتريكة، الذي يعد أحد أقرب أصدقاء صلاح، أن ليفربول يفكر في بيع صلاح لأغراض اقتصادية.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.

ويستمر عقد محمد صلاح، الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية يونيو 2023.

وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة (آنفيلد رود) خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة «آس» الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلا.