شكرا لقرائتكم خبر متحف الطوابق الـ10يورط بلاتر جنائيا أمام «فيفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكوى جنائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر بسبب اتهامه بسوء الإدارة الجنائي فيما يتعلق بمتحف لكرة القدم في مدينة زيورخ السويسرية.

وذكرت الهيئة الحاكمة للعبة الشعبية الأولى في العالم أمس الثلاثاء أن 500 مليون فرنك سويسري (564 مليون دولار) تم إنفاقها على المتحف الذي افتتح عام 2016 في مبنى مستأجر وتم تجديده في وسط مدينة زيورخ، وهي أموال كان من الممكن وينبغي أن يتم توجيهها لتطوير كرة القدم العالمية.

وأكد ممثلو الادعاء في زيورخ على أنهم تلقوا الشكوى التي سيتم فحصها.

وكان المتحف الخاسر مشروعا محببا لبلاتر، الذي تنحى عن منصبه كرئيس لـ(فيفا) في 2015 بعد 16 عاما من تواجده في منصبه، وسط مزاعم بالفساد هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف الاتحاد الدولي «قدم (فيفا) شكوى جنائية إلى المدعي العام في كانتون زيورخ كدليل على سوء إدارة جنائية مشتبه بها من قبل إدارة (فيفا) السابقة والشركات المعينة من قبلهم.. بعد تحقيق أجراه خبراء خارجيون».

وأوضح (فيفا) «تحدد الشكوى التورط المباشر لرئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر مع أشخاص آخرين فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات التي تم توقيعها ذات الصلة بالمنشأة».

وأشار إلى أن 140 مليون فرنك سويسري دخلت مبنى لا تملكه المنظمة، وأن 360 مليون فرنك سويسري أخرى تشكل إيجار المبنى حتى عام 2045، وهي صفقة تمت بشروط غير مواتية مقارنة بأسعار السوق القياسية.

وأكد (فيفا) على أن لجنة الأخلاقيات التابعة له ستبحث في القضية المتعلقة بالمتحف الواقع في مبنى (هاوس زور إنج) المكون من عشرة طوابق، والمملوك لشركة تأمين ويشغل أيضا 34 شقة وعدة مكاتب.