44 % نسبة فشل فلادان مع الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت أيام المدرب الصربي فلادان معدودة في النادي الأهلي، وذلك بعد الخروج المر للفريق من بطولته المحببة كأس الملك على يد الصاعد حديثا فريق العين الذي كسب المباراة مستوى ونتيجة بهدفين دون مقابل.

وعلى الرغم من الوقت الطويل الذي قضاه فلادان مع الفريق إلا أن الفريق فاقد للهوية ولم يظهر ملامح أنه فريق ثقيل فنيا، رغم وقوعه في المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري وبفارق 3 نقاط عن فريق الهلال.

لعب فلادان 25 مباراة مع الأهلي منذ التعاقد معه في منتصف العام الماضي، وفاز فلادان في 12 مباراة بنسبة 48%، لكن في المقابل نسبة خسارته قريبة جدا وبفارق ضئيل 44% (11 مباراة)، في حين أن نتيجة التعادل هي الأقل (مباراتان) بواقع 8%.

وسجل الفريق 37 هدفا بواقع 1.48 هدف في كل مباراة، وهي نسبة هجومية رائعة، لكن في المقابل تعرض مرماه إلى 33 هدفا بواقع 1.32 وهي نسبة غير مقبولة إطلاقا لفريق يبحث عن البطولات.

شارك فلادان في 5 بطولات حتى الآن خسر منها 4 (الدوري العام الماضي وكأس الملك (مرتين) ودوري أبطال آسيا)، وحاليا يتمسك بأمل المنافسة على الدوري.

فلادان مع الأهلي: