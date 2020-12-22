شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يعتمد قوائم المنتخبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية قوائم منتخبات الرجال والشباب تحت 23 سنة، والسيدات، استعداداً للاستحقاقات الدولية الرسمية المقبلة وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في مقر الاتحاد بالشارقة برئاسة منصور جمعة بوعصيبة رئيس المجلس.

ضمت قائمة منتخب الرجال 10 دراجين تقدمهم نجم المنتخب وصانع إنجازاته الدراج المحترف يوسف ميرزا، محمد المنصوري، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف الكعبي، محمد المروي، ناصر المعمري، طلال البلوشي، محمد الغافري، وخالد معيوف.

أما قائمة منتخب 23 سنة فضمت حمد المهيري، سعيد حبش، عمر سليم، محمد محراب، علي محراب، عمر الجسمي، نواف إبراهيم، حمد الجسمي، جاسم علي حسن، سعيد سويدان، راشد سويدان، عبدالله المنصوري، راشد المنصوري، ومحمد عبدالقادر.

وضمت قائمة منتخب الشباب 12دراجاً هم: محمد المطيوعي، زايد العبيدلي، سعيد الميدور، عيسى الثميري، حامد الطواش، عمر إسماعيل، عبدالله جاسم، عبدالعزيز الهاجري، سليم صالح، فاضل حمزة، محمد درويش، وأحمد غلوم.

فيما ضمت قائمة منتخب السيدات 10 لاعبات هن: صفية الصايغ، شيخة عيسى، فاطمة مبارك، مروة سلمان، زهرة حسين، مزنه المرزوقي، هدى حسين، علياء الجسمي، ومريم إبراهيم.

واعتمد المجلس أيضا خطة وبرامج تدريب المنتخبات الوطنية، ورشح كلاً من منصور بوعصيبه رئيس الاتحاد وياسر الدوخي الأمين العام لتمثيل اتحاد الإمارات في اجتماع عمومية الاتحاد العربي غير العادية رقم 33 المقرر عقده يومي 26 و27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ورشح المجلس خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة ليتولى مهمة عضوية اللجنة الفنية باللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون الخليجي، واعتمد المجلس قرار انتقال مقر إدارة الاتحاد بشكل مؤقت إلى مقر الاتحاد العربي بالشارقة وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في المقر الحالي للاتحاد.

وقرر الاعتذار عن عدم تنظيم النسخة الثانية من طواف دبي النسائي بسبب جائحة كورونا والظروف الحالية التي يعيشها العالم، وتم مخاطبة الاتحاد الدولي بهذا الشأن والتأكيد على تنظيم نسخة 2022 في موعدها.