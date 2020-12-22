شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: الفوز على الإمارات أخرجنا من الإحباط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن فوز فريقه على الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أنهى حالة الإحباط عند اللاعبين بعد الخسارة الأخيرة أمام الفجيرة في الجولة العاشرة من الدوري.

وأضاف: الفوز على الإمارات كان مهم بالنسبة لنا لاستعادة اللاعبين ثقتهم بأنفسهم، فقد كانوا محبطين من خسارتهم الأخيرة أمام الفجيرة بالدوري، والمباراة لم تكن سهلة أمام فريق الإمارات الذي كان لسنوات في مصاف أندية المحترفين، كما كان متصدراً فرق دوري الأولى الموسم الماضي الملغي بفارق كبير من النقاط، وقدم أداءً جيداً أمامنا .

وعن مستوى محمد جمعة" بيليه" قال: إنه لاعب مميز وموهوب ورغم أنه عائد من الإصابة إلا أنه أدى مباراة كبيرة وسجل هدف التقدم وصنع الثاني، ونتمنى سرعة عودة المصابين كارتابيا وأحمد خليل وهيلدون راموس ومحمد مرزوق نظراً لأهميتهم في تعزيز قوة الفريق.

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