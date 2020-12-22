شكرا لقرائتكم خبر عن جوكيكا: الإمارات يستحق العودة للمحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قال المقدوني جوكيكا مدرب فريق الإمارات بعد الخسارة أمام شباب الأهلي صفر- 2 على ملعب استاد راشد، وخروجه من بطولة صاحب السمو رئيس الدولة : فريقي لعب مباراة مفتوحة أمام شباب الأهلي صاحب البطولات والإمكانات الكبيرة، واللاعبون برهنوا على مستواهم وقدموا مباراة كبيرة وأثبتوا أننا فريق يستحق العودة لدوري المحترفين، لقد كنا جيدين حتى استقبل مرمانا أول هدف من هجمة مرتدة ، وفي المقابل لاحت لنا فرصتان قبل هذا الهدف الذي استقبلناه، ولم يحالفنا الحظ في التسجيل، وحاولنا العودة في الشوط الثاني من عدة فرص استمرت حتى اللحظات الأخيرة ولم نوفق فيها.

وعن الهدف الملغي لفريقه قال : لا أحب التعليق على قرار إلغاء الهدف من تقنية الفار فهذا الشأن نتركه لاختصاص حكام الفار، كما سجلنا هدفاً آخر ألغاه الحكم، وفي النهاية أعتذر لإدارة النادي وجماهيره عن أننا لم نحقق طموحاتهم التي كانت كبيرة من واقع أداء الفريق في الفترة الأخيرة.