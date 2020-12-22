فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".

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