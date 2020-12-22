شكرا لقرائتكم خبر عن شايلا كوبر تضحى بـ3.5 ألف دولار للرحيل عن سيدات السلة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت شايلا كوبر، لاعبة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، فريق السيدات، بعد الأزمة التى نشبت بين اللاعبة وبعض لاعبات الفريق، خلال الساعات الماضية، والتى على إثرها تم إيقافها وتحويلها للتحقيق.
وعلم ”الخليج 365” أن شايلا كوبر رحلت عن فريق الزمالك دون الخضوع للتحقيق، رغم أنها لم تتسلم راتب شهر ديسمبر والذى يبلغ 3 آلاف و500 دولار، خاصة أنه حال الخضوع للتحقيق سيتم توقيع عقوبة مالية على اللاعبة، قد تتعدى قيمة راتبها.
وقررت اللاعبة الأمريكية الرحيل، وبالفعل رحلت عن سلة الزمالك، رغم انشغال الفريق بمباريات الدورى على مستوى ترتيب الفرق من الخامس إلى الثامن .
كما علم الخليج 365 أن اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، وجهاز كرة السلة وافق على رحيلها في ظل الأزمات التي تفتعلها مع اللاعبات، وكثرة المشكلات التى أثارتها خلال الفترة القصيرة التي قضتها بالفريق.
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