شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الاتحاد الليبى بهدف فى الكونفدرالية ويؤجل الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي، ليؤجل الحسم إلى دور الـ32 مكرر حتى مباراة الإياب.

أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.

وكان الشوط الأول شهد محاولات مكثفة من فريق بيراميدز لتسجيل هدف التقدم، وسط تأمين دفاعى لفريق الاتحاد الليبى، وكاد جون أنطوى أن يحرز الهدف فى أخر دقائق الشوط الأول، وفى الوقت بدل الضائع انتفض الاتحاد الليبى وشن المهدى الهونى أخطر هجمات على مرمى شريف إكرامى، وكاد أن يحرز هدف التقدم لولا تدخل أحمد سامى المدافع.

وفى الشوط الثانى، استمر ضغط بيراميدز، وأهدر رمضان صبحى فرصة هدف محقق فى الدقيقة 51 بعدما أرسل نبيل عماد دونجا كرة داخل منطقة الجزاء ومررها إسلام عيسى بالرأس لرمضان صبحى، الذى سددها ضعيفة فى يد حارس المرمى، وبعدها سجل جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز، وخرج أنطوى فى الدقيقة 78 ودخل أحمد فتحى بدلاً منه،

وجاء التشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق، خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس، وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي.

وضم تشكيل الاتحاد الليبي كلا من.. معاذ اللافي فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. عبد العزيز الصويعي، ناجى درا، المهدى الهونى، سند الكوري، فى الوسط.. صهيب بن سليمان، علي سلامة، عمر الخوجة، ربيع الشادى، فى الهجوم.. على مادي، و معاذ عيسي.