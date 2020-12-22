شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: فوز بيراميدز على الاتحاد الليبى دفعة أولى نحو لقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد سامي مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الاتحاد الليبي بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي، ليؤجل الحسم إلى دور الـ32 مكرر حتى مباراة الإياب.

أكد سامى فى تصريحات إعلامية أن الفوز على الاتحاد الليبى، مهم للغاية خاصة وأنه أول انتصار في الموسم الجديد بعد خسارة وتعادل في بداية مشوار الدوري، والفريق كان بإمكانه الخروج بانتصار كبير بفضل سيطرته على مجريات الأمور.

أضاف مدافع بيراميدز أن الانتصار أمر جيد خاصة وأنه خارج الأرض وبيراميدز أمامه مواجهة ثانية باستاد الدفاع الجوي سيسعى خلالها للفوز مرة أخرى وتأكيد التأهل للدور المقبل، والفريق الليبي اعتمد على التأمين الدفاعي الكامل ولم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى شريف إكرامي.

أكد أحمد سامى أن بيراميدز تعاقد مع مجموعة رائعة من النجوم بمختلف المراكز بجانب العناصر الموجودة والفريق لديه هدف واضح وهو الفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، والأداء سيتحسن في المرحلة المقبلة.

وأحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.