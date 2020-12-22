المقاولون العرب يتحدى الغيابات ويتعادل سلبياً مع النجم الساحلى فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالحبل الأخضر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونجح فريق المقاولون بقيادة عماد النحاس فى الخروج بأقل الخسائر من المباراة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها ذئاب الجبل بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق.

شهدت بداية الشوط الثانى محاولة من قبل المقاولون العرب لدعم خط الهجوم حيث دفع عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب مع بداية الشوط الثانى بلويس إدوارد كأول تبديل لذئاب الجبل فى المباراة وذلك على حساب أحمد شكرى، وجاءت بداية الشوط سريعة هجومياً من قبل النجم الساحلى، إلا أن حسن شاهين حارس عرين الذئاب استطاع التصدى لأخطر فرص الفريق التونسى ليمنع مرماه من استقبال أول الأهداف مع الدقيقة الأولى.

هدد النجم الساحلى مرمى المقاولون من جديد فى الدقيقة 50 بهجمة مرتدة وسريعة، إلا أن أمير عابد نجح فى إبعاد الكرة فى الوقت المناسب خارج الملعب لتتحول إلى ركنية تصدى لها حسن شاهين حارس المرمى بعد ذلك بنجاح.

واصل النجم استحواذه على مجريات اللقاء بنفس سيناريو الشوط الأول، مع الانكماش الدفاعي للاعبى المقاولون خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثانى ولكن دون خطورة حقيقية.

أجرى النجم الساحلى أول تغييراته فى الدقيقة 65 بنزول أيمن الصفاقسى بدلاً من باسين الشيخاوى، كما أجرى عماد النحاس ثانى تبديلاته بخروج محمد سالم ونزول كريم مصطفى فى الدقيقة 74 لتنشيط الجبهة الهجومية.

شهدت الربع ساعة الأخيرة استفاقة هجومية من المقاولون، بعد نزول كريم مصطفى، وفى الدقيقة 77 كاد كريم مصطفى أن يحرز الهدف الأول للمقاولون العرب بعدما استلم عرضية مميزة من لويس إدوارد دحل منطقة جزاء الفريق التونسى سددها بقوة بمحاذاة القائم الأيمن.

طالب المقاولون العرب حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لذئاب الجبل فى الدقيقة 83، بادعاء لمس الكرة ليد مدافع الفريق التونسى بعد كرة قوية من محمد عصام إلا أن الحكم تغاضى عنها ليستمر اللعب.

فى الدقيقة 83 أبعد كشريدة عرضية خطيرة من أمير عابد ظهير أيمن المقاولون قبل أن تصل إلى كريم مصطفى لتخرج إلى ركلة ركنية.

دفع عماد النحاس بثالث تبديلاته بنزول وسيم النغموشى على حساب يوسف الجوهرى فى الدقيقة 86، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 93 معلناً انتهاء الشوط الثانى والمباراة بالتعال السلبى بين الفريقين.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

جاءت بداية هذا الشوط حماسية من جانب ذئاب الجبل، فى محاولة لإدارك هدف التقدم عن طريق محمد عصام، إلا أنه وجد صلابه دفاعية من قبل الدفاع التونسى، وبعد امتصاص حماس البدايات استحوذ النجم الساحلى على مجريات اللقاء وحاصر ذئاب الجبل فى وسط ملعبهم، لتنكمش خطوط المقاولون للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

فى الدقيقة السادسة كاد أحمد شكرى أن يحرز الهدف الأول للمقاولون بعد تسديدة قوية استطاع حارس مرمى النجم الساحلى التصدى لها بنجاح.

مرت أول ربع ساعة بعد دون خطورة حقيقيةى على مرمى الفريقين باستثناء تسديدة أحمد شكرى فى الدقيقة السادسة، حيث انحصر اللعب فى وسط ملعب المقاولون وباءت جميع محاولات النجم الساحلى للتسجيل بالفشل بعدما اصطدمت بدفاعات قوية من ذئاب الجبل.

واصل النجم الساحلى استحواذه على الملعب بعد مرور نصف ساعة لطن دون خطورة حقيقية على مرمى المقاولون، باستثناء بعض الفرص الغير خطيرة لذئاب الجبل، وفى الدقيقة 28 حصل النجم الساحلى على أول ضربة ركنية فى المباراة، سددها الشيخاوى برأسية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر لحسن شاهين.

فى الدقيقة 32 وبعد ركلة ثابتة نفذها أحمد شكرى تعرض محمد سالم مهاحم المقاولون للإعاقة بشكل واضح من قبل الدفاع التونسى داخل منطقة الجزاء إلى أن الحكم تغاضى عنها.

شهدت أخر 10 دقائق من عمر الشوط الأول حالة من النشاط فى الناحية الهجومية لفريق المقاولون العرب، تم ترجمتها لأكثر من فرصة غير أنها لم ترقى إلى الدرجة الخطيرة على مرمى النجم الساحلى.

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: حسن شاهين في حراسة المرمى

رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام

خط الهجوم: محمد سالم

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربى، أحمد مجدى، أحمد كابوريا، وسيم النغموشى، كريم مصطفى، لويس إدوارد، ويوسف حسن.

فيما بدأ النجم الساحلى اللقاء بتشكيل مكون من: أيمن المثلوثى، وجدى كشريدة، صدام بن عزيز، صلاح حربى، مرتضى بن أونسى، أمين بن عمر، ميندوزا، ياسين شيخاوى، سوليمانى كوليبالى، رضوان زاردوم.