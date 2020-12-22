شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى وسونيديب بدون جماهير و 150 فرداً فقط فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب الجماهير عن حضور مواجهة الأهلي مع سونيديب بطل النيجر غدا في الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث لن يسمح سوي بحضور 150 شخص فقط من أعضاء مجالس الإدارة والبعثات وبعض الأفراد المسموح لهم بمتابعة المواجهة من ملعب الجنرال سوني كونيتسي حسب ما أكد مراسل قناة الأهلى.

وأذاعت قناة الأهلى تقريرا لمراسلها من النيجر يؤكد فيه أنه من المقرر أن يتسلم مسئولى الاحمر نتيجة العينات للمسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا خلال ساعة عقب انتهاء مران الفريق الأخير اليوم بحوالى ساعة.

فيما خصص الجهاز الفني للأهلي ، فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وأدى الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية للنسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأخير اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب، حيث بدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.

وحرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على التواصل مع معاونيه على هامش المران الأخير من أجل الاطمئنان على حالة كل اللاعبين والتناقش حول اختيار التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة الغد، في ظل الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوف المارد الأحمر للإصابات أو بسبب كورونا.