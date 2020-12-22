شكرا لقرائتكم خبر عن صالح موسى: مواجهة بيراميدز أهم للزمالك من الأهلى ومصطفى محمد مفيش زيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح موسى لاعب الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز الماضية أهم للأبيض من مواجهة الأهلى المقبلة في إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى المصرى.

وقال صالح موسى في تصريحات لبرنامج "أخبارنا " المذاع على قناة الزمالك: "مواجهة بيراميدز الماضية أهم من مباراة الأهلى، لأن الزمالك بيعرف يلعب أمام الأهلى وقادرين على الفوز بالمباراة وأتمنى أن يكون معاهم التوفيق".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "الزمالك بدأ الدورى بشكل جيد على الرغم من التغييرات الإدارية والظروف الذى مر بها، لأنه يمتلك لاعبين كبار، بالإضافة إلى مدرب كبير بحجم البرتغالى باتشيكو الذى يسير بخطى ثابتة مع الأبيض".

وتابع صالح موسى: "مصطفى محمد مهاجم مصر الأول ولا يوجد منافس له، والزمالك محتاج مهاجم تانى حتى لو مصطفى محمد مكمل مع الزمالك علشان يكون عندنا بديل قوى على قدر مصطفى محمد ولازم يكون أجنبى لأن مفيش مهاجم في مصر زى مصطفى محمد أو يقرب له".

وأضاف صالح موسى: "طارق حامد رقم واحد في مكانه في مصر، ولما جه الزمالك كان أغلى صفقة في هذه الموسم وكنت قاعد جانبه والزمالك لعب 9 مباريات وطارق ملعبش قولتله أنت مستحمل إزاى تكون أغلى لاعب وقاعد على الدكة رد عليا وقالى لما هلعب مش هخرج من الملعب تانى وهكون أحسن واحد في مصر ودا حصل فعلا".

وتابع موسى: "كل الاخبار المنتشرة حاليا عن الزمالك كلها غير صحيحة وهدفها إخراج الزمالك عن تركيزه قبل مواجهة الأهلى ودا شيء جمهور الأبيض اتعود عليه".