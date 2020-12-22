شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل سلبياً مع النجم الساحلى فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول بين المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، فى ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث جاءت بداية اللقاء حماسية من جانب ذئاب الجبل، فى محاولة لإدارك هدف التقدم عن طريق محمد عصام، إلا أنه وجد صلابه دفاعية من قبل الدفاع التونسى، وبعد امتصاص حماس البدايات استحوذ النجم الساحلى على مجريات اللقاء وحاصر ذئاب الجبل فى وسط ملعبهم، لتنكمش خطوط المقاولون للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

فى الدقيقة السادسة كاد أحمد شكرى أن يحرز الهدف الأول للمقاولون بعد تسديدة قوية استطاع حارس مرمى النجم الساحلى التصدى لها بنجاح.

مرت أول ربع ساعة بعد دون خطورة حقيقيةى على مرمى الفريقين باستثناء تسديدة أحمد شكرى فى الدقيقة السادسة، حيث انحصر اللعب فى وسط ملعب المقاولون وباءت جميع محاولات النجم الساحلى للتسجيل بالفشل بعدما اصطدمت بدفاعات قوية من ذئاب الجبل.

واصل النجم الساحلى استحواذه على الملعب بعد مرور نصف ساعة لطن دون خطورة حقيقية على مرمى المقاولون، باستثناء بعض الفرص الغير خطيرة لذئاب الجبل، وفى الدقيقة 28 حصل النجم الساحلى على أول ضربة ركنية فى المباراة، سددها الشيخاوى برأسية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر لحسن شاهين.

فى الدقيقة 32 وبعد ركلة ثابتة نفذها أحمد شكرى تعرض محمد سالم مهاحم المقاولون للإعاقة بشكل واضح من قبل الدفاع التونسى داخل منطقة الجزاء إلى أن الحكم تغاضى عنها.

شهدت أخر 10 دقائق من عمر الشوط الأول حالة من النشاط فى الناحية الهجومية لفريق المقاولون العرب، تم ترجمتها لأكثر من فرصة غير أنها لم ترقى إلى الدرجة الخطيرة على مرمى النجم الساحلى.

واحتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع، أشهر خلالها الكارت الأصفر لسليمانى كوليبالى مهاجم الفريق التونسى بعد التعدى بالضرب دون كرة على مدافع المقاولون خالد الحسينى، قبل أن يطلق صافرة النهاية مع الدقيقة 47 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: حسن شاهين في حراسة المرمى

رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام

خط الهجوم: محمد سالم

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربى، أحمد مجدى، أحمد كابوريا، وسيم النغموشى، كريم مصطفى، لويس إدوارد، ويوسف حسن.

فيما بدأ النجم الساحلى اللقاء بتشكيل مكون من: أيمن المثلوثى، وجدى كشريدة، صدام بن عزيز، صلاح حربى، مرتضى بن أونسى، أمين بن عمر، ميندوزا، ياسين شيخاوى، سوليمانى كوليبالى، رضوان زاردوم.