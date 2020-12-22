شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتقدم لطلائع الجيش بهدف عالمى فى المقاصة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في التقدم لفريقه بهدف عالمى في شباك مصر المقاصة في الدقيقة 18 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدف مقابل للاشئ في المباراة المقامة بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال يتقدم لطلائع الجيش بهدف عالمى فى المقاصة .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.