شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة انبى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق غزل المحلة من خطف نقطة التعادل بعد تعادله أمام إنبى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد المارد البترولى إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى نقطتين ، تقدم هشام عادل للفلاحين في الدقيقة 28 ، وتعادل رامى صبرى لإنبى من ضربة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول .

استحوذ لاعبو المحلة على مجريات المباراة من بدايتها وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة عن طريق المحترف النيجيري موسيس ، في المقابل لم يظهر لاعبو انبى بالشكل المأمول وفشلوا في بناء أي هجمات على مرمى الفريق الضيف حتى الدقيقة 30 .

وفى أخر ربع ساعة من الشوط الأول ضغط لاعبو إنبى بكل خطوطهم بغية إحراز هدف التعادل وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بعدما احتسب سعيد حمزة حكم اللقاء ضربة جزاء للمارد البترولى بعد العودة لتقنية الفار وأحرزها قائد الفريق رامى صبرى بمهارة كبيرة .

وفى الشوط الثانى هدأ إيقاع المباراة تماما ولم تسنح إلا فرص قليلة على مرمى الفريقين ونجح محمود رضا حارس مرمى المحلة في الزود عن مرماه ببسالة وقام بإنقاذ بعض الكرات القليلة التي وصلت لمرماه ، في المقابل لم يسنح أي فرصة للمحلة على مرمى محمود جاد حارس مرمى إنبى حتى اطلق حكم المباراة سعيد حمزة صافرته معلنا عن تعادل الفريقين .