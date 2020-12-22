شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى .. تدريبات استشفائية للأساسيين وخططية للبدلاء بقيادة وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى، المران اقيم تحت أنظار محمد وهبة المدرب العام الجديد وعضو الجهاز الفنى الذى يقوده طلعت يوسف.

وخاض لاعبو الإسماعيلي الأساسيين تدريبات استشفائية فى المغطس، من أجل تجنب شعورهم للإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات، وخاض باقى لاعبى الفريق تدريبات خططية بشكل طبيعى قبل أن يختتم بتقسيمة للوقوف على قدرات كل لاعب، وشهد المران مشاركة إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق فى جانب من التدريبات الجماعية.

وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول ،والكابتن محمد وهبه مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور احمد عبد اللطيف مخطط احمال ، جاء هذا بعد اجتماع المهندس ابراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف والذي تم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وأليه العمل بالمرحله المقبله وكيفيه عوده الاسماعيلي لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات .

الاسماعيلي يتعاقد مع طلعت يوسف

وكان ”الخليج 365” قد أشار لإقتراب طلعت يوسف من تدريب الاسماعيلى خلفاً للبرازيلى هيرون ريكاردو كاشفاً كواليس المفاوضات مع مدرب زعيم الثغر السابق لتولى مهمة تدريب الدراويش .

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الإثنين على استاد خالد بشارة بالجولة الثالثة للدوري حيث يبدأ الاستعداد بدون راحة نظرًا لضيق الوقت لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة للمسابقة.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى الأخيرة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا