شكرا لقرائتكم خبر عن اسوان .. من القمة بانتصارين إلى سقوط مفاجئ بالثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من القمة والفوز فى الجولة الأولى و الثانية إلى سقوط مفاجئ بخسارة بثلاثية نظيفة أمام المصري البورسعيدي، هذا كل ما قدمه نادى أسوان زهرة الجنوب فى الجولات الثلاثة الاولى من الدورى الممتاز، حيث نجح فريق أسوان فى تقديم نفسه بشكل رائع مع إنطلاق الدورى بتحقيق فوزين مهمين على إنبى ثم الطلائع وحصد 6 نقاط غالية فى بداية مشوار طويل ليحتل صدارة جدول الترتيب فى أول أسبوعين.

ومن بعدها وفجأة دون أية مقدمات خسر اسوان من نظيره فريق المصرى البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز ليتراجع إلى المركز الثالث فى الترتيب العام للدورى المصري.

هيثم مصطفى مهاجم أسوان تألق بشدة ليسجل هدفين أولهما فى مرمى إنبي فى الجولة الأولى ليحصد الفريق نقاط المباراة ثم سجل هيثم مصطفى ومحمود شبانة هدفى الفريق فى طلائع الجيش فيما سجل أحمد سيمر هدف الفريق العسكري الوحيد ، بينما سكنت شباك أبناء الجنوب 3 أهداف دفعة واحدة فى مباراة المصري من محمد عنتر و أحمد جمعة وعمر كمال عبد الواحد .

وينتظر فريق أسوان 4 مواجهات هامة مع الجونة والإسماعيلي ومصر المقاصة وغزل المحلة فى الأسابيع الأربعة المقبلة بالترتيب ويأمل سامي الشيشنى مدرب الفريق فى جمع أكبر عدد من النقاط ليبقى فى المربع الذهبي فى ترتيب الدورى العام المصري.